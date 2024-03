Sisma, prorogato lo stato di emergenza. Intanto aprono due nuovi negozi

Terremoto, buone notizie. Il Consiglio dei Ministri ha deciso "la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eventi sismici che si sono verificati il giorno 9 marzo 2023 nel territorio dell’intero Comune di Umbertide in provincia di Perugia, della frazione di Sant’Orfeo del comune di Perugia, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio". E intanto due attività commerciali stano per riaprire i battenti a Pierantonio. Lo faranno sabato prossimo "simbolo e messaggio di speranza – commenta l’amministrazione comunale – a fronte di molte attività che dopo il terremoto di un anno fa hanno abbassato le serrande". Si tratta di una pizzeria gestita da due umbertidesi e dello show room di un importante gruppo edilizio di Magione molto attrattivo ed al centro del paese.

A fare il punto sulle attività commerciali della frazione è il vicesindaco con delega alla Ricostruzione, Annalisa Mierla, soddisfatta per il lavoro svolto finora e speranzosa nel futuro. "Il 31 gennaio – dice – sono scaduti i termini per il perfezionamento delle domande presentate per il contributo di 25mila euro destinato ripresa delle attività economiche e produttive chiuse o delocalizzate. Sono pervenute 8 domande delle quali l’ufficio preposto sta processando tutta la documentazione e ai fini dell’erogazione del contributo". Dopo il terremoto del 9 marzo venne fatta una mappatura, incrociata con i dati catastali, al fine di individuare tutti gli immobili commerciali agibili all’interno della frazione di Pierantonio per le quali il Comune ha chiesto ben 325mila euro utili a coprire tutte le necessità pervenute. "Con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023 – continua Mierla - è stato concesso un fondo straordinario andato ad aggiungersi ai 3 milioni 750mila euro dell’emergenza, pari ad un importo di 414.100 euro per i Comuni di Umbertide e Perugia. La nostra amministrazione a novembre 2023 ha convocato tutte le attività produttive e commerciali insieme a tutto il loro personale tecnico per ascoltare e facilitare la presentazione delle domande. Ora l’attesa proroga.

