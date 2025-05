Sir Sicoma Monini Perugia pronta per la semifinale di Champions League in Polonia

È partita per la Polonia dove affronterà la fase finale della champions league la Sir Sicoma Monini Perugia. Si stanno per accendere i riflettori sul grande volley internazionale e cresce l’eccitazione per la semifinale contro i turchi di Ankara. Alla vigilia della partenza lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi ha affermato: "Ci sono tre squadre forti, ma noi non siamo da meno. Sarà una final four interessante e un grandissimo evento. Noi andiamo lì a giocare la nostra pallavolo". Tra i pericoli maggiori in semifinale c’è l’opposto ceco Marek Sotola, giocatore mancino che attacca molto alto, con traiettorie spesso complicate. "Dobbiamo cercare di limitarlo, lui è bravo, ma ci sono anche due schiacciatori a cui fare molta attenzione; l’importante è seguire la nostra tattica durante la partita. Siamo molto felici di arrivare a lottare per il titolo, e in questi giorni abbiamo lavorato bene in palestra per prepararci al meglio. In questa settimana abbiamo spinto di più in sala pesi, tatticamente ci siamo focalizzati su quello che dovremo fare contro Ankara e, in generale, ci siamo preparati per due partite che ci aspettiamo dure e lunghe. Come sempre la cosa più importante sarà stare insieme uniti, dal primo all’ultimo punto, non importa se siamo sopra o sotto, perché le capacità ce le abbiamo di tornare in gioco e di spingere ancora di più e poi guardare il nostro campo e cosa facciamo noi, e se i nostri avversari cambiano qualcosa dobbiamo adattarci nella maniera più veloce possibile. Ci siamo preparati anche a questo; prima di tutto dovremo fare il nostro".