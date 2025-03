Sir Perugia guarda avanti. Archiviata la pratica-Modena

SIR SUSA VIM3VALSA GROUP MODENA1(25-17, 25-22, 18-25, 25-22)

Plotnytskyi 16, Loser 12, Semeniuk 10, Ben Tara 9, Solé 8, Giannelli 6, Colaci (L1), Ishikawa 1, Herrera, Zoppellari, Cianciotta. N.E. – Usowicz, Candellaro, Piccinelli (L2). All. Angelo Lorenzetti.

MODENA: Daviskyba 21, Gutierrez 15, Buchegger 2, De Cecco 2, Sanguinetti, Mati, Federici (L1), Ikhbayri 11, Anzani 4, Stankovic 4, Uriarte 2, Meijs, Massari. N.E. – Gollini (L2). All. Alberto Giuliani.

Arbitri: Stefano Cesare (RM) ed Alessandro Pietro Cavalieri (CZ).

SIR (b.s. 18, v. 2, muri 9, errori 6). VALSA (b.s. 21, v. 7, muri 7, errori 10).

Nessuna sorpresa nei quarti di finale dei play-off scudetto, la pratica si archivia in tre partite per la Sir Susa Vim Perugia. I block-devils tra le mura amiche incassano ancora un successo estromettendo Modena dalla corsa al tricolore. Una dimostrazione di forza per la squadra bianconera che non è stata proprio impeccabile. Splendido il pubblico accorso anche stavolta in massa per sostenere i campioni d’Italia in carica contro una delle nemiche di sempre. Torna titolare Semeniuk, i padroni di casa cominciano mostrando i muscoli con Plotnytskyi e il muro (7-3). Semeniuk è padrone della rete e aumenta il margine (19-14). È proprio Semeniuk a firmare l’1-0. Nel secondo set Loser pare indiavolato e scava subito il solco (7-2). L’innesto di Ikhbayri e qualche errore altrui contengono il ritardo (12-10). I bianconeri ripartono e guadagnano 4 lunghezze ma Gutierrez è indomabile e riporta sotto (20-19). Finale agonisticamente intenso con Plotnytskyi che inchioda la palla del raddoppio. Il terzo set registra un rilassamento generale dei locali che sbagliano tanto e subiscono gli ace di Davyskiba (8-15). L’ingresso di Ishikawa ed Herrera non riesce a raddrizzare la situazione (15-23). Distanze accorciate. Nel quarto parziale i perugini ripartono a razzo con Plotnytskyi (8-4). I canarini non perdono la pazienza e il solito Davyskiba riporta in asse il punteggio (14-14). Si avanza a braccetto con nervi a fior di pelle, due errori gialloblu lanciano i perugini che chiudono con Plotnytskyi.