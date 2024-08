Sipario su Gubbio No Borders. I Cluster aprono il festival nel cortile di Palazzo Ducale

Mentre è partita da qualche giorno la 63° edizione della Stagione Estiva del Teatro Romano e si è conclusa ieri anche la due giorni dedicata al Gubbstock Festival giunto ormai alla decima edizione, Gubbio si prepara ad accogliere la 23a edizione del Gubbio No Borders, il festival jazz che ogni anno porta in città grandi artisti del panorama musicale nazionale e internazionale. Il Festival, con la direzione artistica di Luigi Filippini e l’organizzazione dell’Associazione Jazz Club Gubbio, anche per il 2024 prosegue nella sua speciale collaborazione con il Correnti Jazz Festival curato dall’Associazione Archè con la direzione artistica di Paolo Ceccarelli, intensificandola con diversi appuntamenti in co-produzione. Partner del Festival sono il comune di Gubbio, Cooprogetti e CVR. Il ricco programma che si snoda tra domani e mercoledì 28 agosto partirà con l’esibizione del gruppo Cluster, con l’opening act di Stella e Leo Pugno previsto per le ore 21:15 presso il cortile del Palazzo Ducale di Gubbio. Doppio concerto previsto invece due giorni dopo, martedì 6 agosto, presso il chiostro della chiesa di San Domenico: prima a salire sul palco sarà la violinista Anais Drago con il suo progetto Minotauri (foto), seguita dalla band Phorminx formata da Ruggero Fornari alla chitarra, Lorenzo Brilli alla batteria e Alessandro Cianferoni al basso. Una delle giornate clou del Festival Gubbio No Borders sarà venerdì 16 agosto: si parte al Teatro Romano con il drum solo di Claudio Romano per un tributo a Max Roach in occasione dei 100 anni dalla nascita e si prosegue con il concerto della blues band Sacromud guidata da Maurizio Pugno. Inoltre, dopo il successo durante l’edizione 2023, tornano i concerti diffusi nella città di Gubbio a ingresso gratuito: i live sulle terrazze e i matinée per portare la musica anche tra le vie della città. La No Borders Jazz Orchestra diretta da Massimo Morganti con il celebre sassofonista Francesco Cafiso come special guest si esibirà quindi mercoledì 21 agosto presso il Palazzo Ducale di Gubbio; la giornata conclusiva si terrà invece mercoledì 28 agosto, quando alle ore 21:15, presso l’Ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana di Gubbio, si prenderà il palco l trio Mina/Stockhausen/Savoretti formato da Fabio Mina (flauto & elettronica), Markus Stockhausen (tromba & elettronica), Francesco Savoretti (percussioni & elettronica), con il progetto Between Earth And Sky, Matter And Spirit.