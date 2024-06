Sinergia tra Gualdo Fc e Gualdo Casacastalda

Il Gualdo Fc ed il Gualdo Casacastalda fanno sinergia. Un accordo in questo senso è stato raggiunto dai due club. La scelta è stata fatta sulla base della constatazione che il Gualdo Fc del presidente Fabrizio Rinaldini (nella foto) è stato promosso in prima categoria, dove milita anche l’altro club gualdese, che ora ha assunto il nome di "Gualdo calcio next gen" , guidato dal presidente Luca Scassellati. Confemati i rispettivi organigrammi societari e gli staff tecnici, sono state prese queste decisioni: il Gualdo Fc avrà in carico la prima squadra e la juniores, mentre il Gualdo calcio next gen si occuperà del settore giovanile "dai piccoli amici e sino agli allievi". L’accordo tecnico di collaborazione è stato sancito dalle rispettive assemblee dei soci, che continueranno a operare in autonomia. "Lo scopo principale della collaborazione -affermano i due club- è quello di consolidare e migliorare in tutte le sue componenti il movimento calcistico della città, radicare un proprio stile educativo e un forte senso di appartenenza, perseguendo i valori imprescindibili di lealtà e correttezza fondamentali per la crescita sociale e sportiva dei ragazzi. Nell’allestire la rosa della prima squadra verrà data priorità all’utilizzo dei giocatori del settore giovanile, nel rispetto delle esigenze tecniche della stessa".

A.C.