Sindacati e candidati. Confronto sulla sanità

GUBBIO – Con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative, i sindacati indicano le loro priorità per l’Alto Chiascio e lo fanno in un incontro pubblico, in programma questa mattina alle 9.30 (auditorium dell’ospedale di Branca). Cgil, Cisl e Uil, insieme ai sindacati dei pensionati hanno elaborato un documento, attento in particolare al welfare territoriale, al contenimento delle disuguaglianze e alla garanzia dei servizi pubblici per la cittadinanza: "Abbiamo invitato le candidate e i candidati sindaco dei Comuni che andranno al voto, Scheggia Pascelupo, Costacciaro, Sigillo. Fossato di Vico, Gualdo Tadino e Gubbio perché vogliamo presentare le nostre priorità e conoscere le posizioni di chi si candida".