Sicurezza stradale . Premiati soci, scuole e delegazioni

Appuntamento di fine anno per l’Automobile club Perugia con il GalAci, occasione per fare un bilancio delle attività e consegnare premi e riconoscimenti a chi ha contribuito a sostenerne l’attività abbracciandone i valori, su tutti l’educazione e la sicurezza stradale. La serata, cui hanno preso parte, tra gli altri, il prefetto Armando Gradone, Ruggero Campi e Maria Elena Milletti, presidente e direttore dell’Ac Perugia, ha avuto come ospite Antonello Coletta(Ferrari Endurance & Corse clienti).