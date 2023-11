Sicurezza stradale Patto Aci-Anas: "Meno incidenti grazie ai tanti lavori" Anas Umbria e Aci Perugia si alleano per migliorare la sicurezza stradale, le infrastrutture e le competenze degli automobilisti. Investimenti in manutenzione e riqualificazione della rete stradale, l'Autodromo dell'Umbria come centro di eccellenza per la Guida Sicura.