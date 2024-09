Siamo tutti pedoni "Vivere slow, fa bene . Sicurezza stradale e qualità della vita"

"Perugia città 30, città delle relazioni”: da oggi questa scritta campeggia lungo via del Bellocchio, proprio davanti alla nuova corsia per le bici che fiancheggia il marciapiede, quartiere in cui tante persone, soprattutto anziane, si muovono per accedere a servizi e assistenza. La targa è stata apposta stamattina, nell’ambito della campagna “Siamo tutti pedoni”, lanciata dai sindacati pensionati, Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil dell’Umbria, in occasione della Settimana Europea della Mobilità. Presenti i segretari dei sindacati pensionati dell’Umbria, Andrea Farinelli (Spi Cgil), Luigi Fabiani (Fnp Cisl) ed Elisa Leonardi (Uilp Uil), insieme all’assessore alla mobilità del Comune di Perugia, Pierluigi Vossi. "Una mobilità sempre più sostenibile e soprattutto a misura di anziani è un obiettivo fondamentale per la nostra giunta - ha dichiarato Vossi - per questo vi siamo grati per questa iniziativa e per averci coinvolti e lavoreremo insieme in futuro per costruire una città sempre più inclusiva e vivibile". "La sicurezza stradale è per le persone anziane fra le principali emergenze nazionali - sottolineano Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil - Dai tempi per l’attraversamento pedonale di un semaforo, alla presenza di strisce pedonali visibili; dalla installazione di dossi dissuasori di velocità, alla realizzazione di una zona 30; dalla pedonalizzazione di strade e piazze alla creazione di strade scolastiche che proteggano nonni e nipoti, all’installazione di panchine e la qualità degli spazi pubblici: nessun caso è troppo piccolo per farne un simbolo di una richiesta generale di trasformazione urbana per avere strade più sicure e curate, nuove aree verdi, piazze pedonali e piste ciclabili, spazi protetti per i bambini davanti alle scuole per migliorare la vivibilità urbana".