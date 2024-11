"Siamo rimasti troppo dentro il Palazzo..."

"Torneremo a fare quello che abbiamo fatto in passato, una sana e robusta opposizione a tutto ciò che la sinistra proverà a limitare o bloccare": lo ha detto nel comitato elettorale di Tesei, Riccardo Augusto Marchetti, segretario della Lega Umbria. "Prendiamo atto - ha affermato - di quelli che sono i risultati. Gli elettori hanno sempre e comunque ragione quindi capiremo se è mancato qualcosa, dove. Saremo i primi a proseguire comunque con le proposte importanti che ci sono state, con i numeri che abbiamo raccontato in campagna elettorale, che dicevano di un impegno reale che c’è stato da parte di Donatella Tesei e del governo di centrodestra che è sempre stato a contatto con il territorio, tante opere e investimenti che dovranno proseguire e sui cui vigileremo. Bandecchi - ha osservato Marchetti - sicuramente ha fatto una campagna negli ultimi periodi di proposta. È il sindaco di Terni, è stato votato ed eletto dai ternani e quindi una figura che ha un riconoscimento". "Non ho assolutamente niente da rimproverare a nessuno del centrodestra - ha quindi sottolineato - perché io credo che la coalizione è stata compatta, coesa, a differenza degli altri che vedremo ora all’opera. Ringrazio Donatella Tesei che è una donna straordinaria e una grandissima amministratrice che probabilmente ha pagato, in parte, il fatto di essere stata troppo dentro al palazzo a provare a risolvere i danni che il centrosinistra ci aveva lasciato e meno a rendicontarlo. Forse è mancata la comunicazione, non lo so, forse è ancora presto per dirlo".