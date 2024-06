Si torna in classe l’11 settembre. Ma c’è chi pensa agli esami...

Perugia Tempo di vacanze per gli studenti umbri. Non per tutti però. Perché per molti iniziano gli esami di terza media e per altri 7.500 da mercoledì 19 giugno prende il via la Maturità con la prima prova scritta di italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue il giorno seguente, 20 giugno, con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio. Al lavoro 201 commissioni d’esame, la cui composizione è stata resa nota in questi giorni, con la pubblicazione dei nomi dei presidenti e dei membri esterni.

Intanto la Giunta regionale ha approvato il nuovo calendario scolastico. Si torna in classe mercoledì 11 settembre, mentre il suono finale della campanella è fissato per sabato 7 giugno 2025. Per la scuola d’infanzia la conclusione è prevista per il 30 giugno. Oltre alle festività riconosciute dalla normativa statale, le altre date individuate dalla Regione sono: 2 novembre (commemorazione defunti); dal 23 dicembre al 6 gennaio vacanze di Natale e ad aprile quelle di Pasqua.