Si scaglia contro i carabinieri. Patteggia 8 mesi

Una violenta lite tra padre e figlio, poi degenerata. Con il primo che avrebbe finito per prendersela con i carabinieri, intervenuti dopo una chiamata di soccorso arrivata al numero unico di emergenza. Era stato lo stesso figlio dell’uomo, un 66enne iraniano, a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine per porre fine all’intemperanze del padre che lo avrebbe minacciato con un’ascia, arrivando a colpire con lo stesso arnese anche l’auto. Ai militari che cercavano di riportarlo alla calma prima e di farlo salire in auto poi, avrebbe reagito in maniera scomposta, cercando in tutti i modi di sottrarsi all’invito a salire nella pattuglia. L’uomo avrebbe spintonato anche un militare, tanto che sarebbe stato bloccato solo con l’intervento di una pattuglia di rinforzo della guardia di finanza. In caserma avrebbe più volte minacciato i carabinieri e, una volta a terra, avrebbe cercato di farsi male, dando testate al pavimento per ferirsi. Dopo l’arresto, difeso dall’avvocato Giuseppe Montone, ieri ha patteggiato davanti al gup 8 mesi di reclusione. L’episodio si è verificato nella zona di Fontivegge.