Si indaga sui cellulari, è il giorno dell’autopsia

È il giorno dell’autopsia sui corpi di Daniele Bordicchia e Eliza Stefania Feru, morti domenica scorsa in un femminicidio-suicidio che ha sconvolto la comunità di Nocera e Gualdo Tadino. Il medico legale Luca Tomassini eseguirà l’esame che dovrà servire per ricostruire completamente il contesto della tragedia consumatasi nella villetta di via degli Ulivi, a Gaifana con Bordicchia che prima ha impugnato la pistola e ha sparato contro la giovane moglie, per poi togliersi la vita.

Il tema fondamentale è stabilire con certezza l’orario della morte, datata presumibilmente sabato scorso, dopo le 20 ed entro le 24. L’orario più plausibile appare intorno alle 23 ma la certezza dovrà arrivare dall’esame autoptico.

L’altro esame che sarà fondamentale per ricostruire con certezza il contesto è quello dei cellulari di Daniele ed Eliza. Si parla di messaggi trovati da Daniele sul telefono di Eliza, che avrebbero innescato la sua furia omicida ma tutto è da confermare. Di certo tutti lo descrivono come un ragazzo buono ma molto fragile ed Eliza aveva confessato di soffrire il suo atteggiamento possessivo, cresciuto dopo il matrimonio.

Intanto sui social è esplosa la bufera, come una raffica di commenti al post del presidente della Polisportiva di Gaifana, Marco Malacchi: "Addolorati di quanto accaduto nella nostra collettività, la Polisportiva Gaifana si unisce al dolore che ha sconvolto le famiglie Bordicchia Francesco e Feru. Daniele e Eliza Stefania Resteranno per sempre nei nostri cuori". "Mi dispiace comunicarti che il mio unico pensiero va alla famiglia della povera Stefania Feru e alla loro famiglia. Per Francesco no. Assolutamente no. Evito di scrivere! Solo per rispetto della famiglia Feru", scrive Andrea. Matilde, tra i commenti: "Non sto difendendo lui per quello che ha fatto, perché è inaccettabile, ma tutto questo odio gratuito nei suoi confronti, risparmiatevelo".