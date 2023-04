Si inaugura oggi la mostra concorso dell’Ovo Pinto

Tutto pronto per la mostra concorso “Ovo Pinto“ (nella foto) di Civitella del Lago che prende vita dall’antichissima tradizione di colorare o dipingere le uova in occasione della Pasqua. Il tema speciale che contraddistingue questa edizione è quello del “RinnOvo“, inteso nell’accezione più ampia del termine: dalle tematiche di più stringente attualità quali l’ecologia a quelle legate alle energie rinnovabili: del resto il main sponsor della manifestazione è Enel Green Power, che si dedica allo sviluppo di impianti di energia rinnovabile in Italia e nel mondo. Oltre cento opere saranno in mostra da oggi al primo maggio, con tanati premi speciali, più uno deciso dai visitatori: il pubblico potrà votare l’opera preferita e quella con più voti si aggiudicherà un premio speciale oltre al premio alla Fantasia a cura di Uwe Heller, con una sua opera e 400 euro. Tra gli eventi collaterali una mostra di rarità: fotografie inedite a colori, realizzate grazie a diapositive della fine degli anni ‘60, testimoni visive dei lavori della diga e del conseguente cambiamento del bacino del Tevere divenuto Lago di Corbara, grazie alla donazione di Martino Trippini.

Ovo Pinto è visitabile nei week.end con orario 10.30-12.30 e 16.30-19.30, nei giorni infrasettimanali su appuntamento, info su www.ovopinto.it.