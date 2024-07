Si demolisce la scuola ’Alighieri’. Cantiere da lunedì: regole e divieti

Inizierà lunedì la demolizione della scuola ’Dante Alighieri’. Partiranno infatti al mattino le operazioni preliminari di strip-out previste dal progetto da 12 milioni 293.500 euro per l’abbattimento e la ricostruzione dello storico istituto di Città di Castello. I lavori riguarderanno la rimozione di tutti gli elementi che non fanno parte integrante della struttura edilizia, come porte, infissi, impianti, pavimenti e sanitari, che saranno differenziati e avviati al recupero. L’intervento ha, infatti, una forte connotazione green, non solo per quanto riguarda le scelte progettuali del nuovo edificio, che sarà in legno e vetro, ma anche dal punto di vista del riciclo dei materiali di scarto, che dovrà essere almeno del 70 per cento. Questa fase di demolizione selettiva preparerà il complesso scolastico all’effettivo abbattimento dei fabbricati che lo compongono, previsto a partire dal 5 agosto. I lavori di rimozione completa della struttura edilizia della scuola inizieranno dal fabbricato posto a ridosso del condominio di via della Tina che ospita il supermercato. L’impresa incaricata della demolizione dovrà minimizzare tutte le emissioni provenienti dal cantiere per tutelare i residenti e le attività dell’area, adottando i sistemi necessari per ridurre la produzione di polveri e rumori.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavori, consentendo anche il necessario passaggio dei mezzi pesanti che saranno impegnati nel cantiere, il comando della Polizia Locale ha emesso due ordinanze. In via della Tina è prevista l’istituzione di un divieto di sosta sul lato sinistro, per tutto il fronte della recinzione della scuola. Lungo la medesima direttrice, sarà vietata la sosta sul lato sinistro, nel tratto adiacente la recinzione di pertinenza della Dante Alighieri, fino all’area di parcheggio a servizio del vicino supermercato, e nel tratto compreso tra la prima rampa di accesso al parcheggio sotterraneo del condominio di via Francesco Ferrer e l’intersezione con via Nino Bixio. La percorrenza della carreggiata di via della Tina sarà ristretta mediante la posa di new-jersey non ancorati al suolo. Le barriere a protezione del cantiere saranno posizionate a una distanza dal muro di cinta della scuola tale da garantire il flusso veicolare e pedonale. Il restringimento della carreggiata sarà indicato da apposita segnaletica, con l’aggiunta di lanterne luminose che miglioreranno la visibilità dell’ingombro anche nelle ore notturne. Su tutto il tratto di via della Tina interessato dalle modifiche della viabilità sarà istituito un limite di velocità per i veicoli di 30 Km/h.