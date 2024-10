Si cerca personale tecnico esperto

Fintecna S.p.A., incaricata di assistere la struttura tecnica del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, sta selezionando personale con profilo di istruttore tecnico da impegnare nell’ufficio della Regione Umbria.

La collaborazione avrà prevalentemente ad oggetto:

• la verifica di congruità tecnica ed economica di progetti e preventivi presentati dai tecnici dei privati e sottoposti all’istruttoria da parte degli Uffici Speciali;

• la verifica della documentazione presentata a supporto delle richieste di contributo dai privati;

• la redazione della documentazione necessaria al perfezionamento di ciascun procedimento istruttorio;

• la fornitura del supporto necessario per l’attuazione degli interventi di ripristino di opere pubbliche e beni culturali; • eventuale attività di front-office, al fine di fornire tutte le informazioni utili relative alla ricostruzione, espletate dall’Ufficio Speciale Ricostruzione di riferimento; • effettuazione di sopralluoghi di verifica sugli interventi di ricostruzione. La prestazione professionale verrà regolata mediante contratto di collaborazione con scadenza al 31 dicembre 2024 con possibilità di rinnovo e sede di lavoro nell’ambito della Regione. Gli interessati possono trasmettere il proprio curriculum vitae all’indirizzo: [email protected]. Tra i requisiti Diploma di laurea in Ingegneria civile – Ingegneria edile e relative equipollenze di legge. Equiparazioni: DM 509/99: 28/S Ingegneria civile DM 270/04: LM-23 Ingegneria civile LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi LM-26 Ingegneria della sicurezza; diploma di geometra, diploma di laurea in architettura o urbanistica; esperienza maturata sul campo.