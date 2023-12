Si allungano i tempi da e per Roma

Peggiorano i collegamenti tra Orvieto e Roma con il nuovo orario ferroviario che è entrato in vigore domenica scorsa. La segnalazione viene dai pendolari orvietani secondo cui occorrerà almeno un’ora e mezza per percorrere la tratta Orvieto-Roma e viceversa. Infatti per raggiungere la capitale partendo dalla stazione di Orvieto, orario ufficiale alla mano in vigore dal 10 dicembre, occorrerà un’ora e mezza al regionale 4101 delle 11.20. Occorrerà lo stesso tempo di percorrenza per il regionale 4103 delle 13.27. "Viaggio ancora più lungo per il regionale 4105 delle 15.27 e il regionale 4107 delle 17.27-dicono i pendolari-; un’ora e quaranta minuti, per questi due regionali apostrofati con abbondante ottimismo come ’treni a collegamento veloce’. Addirittura servirà un’ora e cinquanta minuti al regionale 18715 delle 19.43 e un’ora e 35 minuti al Regionale 4111 delle 21.29 e al Regionale 4113 delle 23.25". Se i regionali piangono, gli Intercity che servono la stazione di Orvieto non ridono.Dal nuovo orario si evince che per raggiungere la capitale usufruendo di un intercity ci si impiega un’ora e venticinque minuti con l’intercity 584 in partenza da Orvieto alle 14.35. E addirittura un’ora e tre quarti con l’intercity 597 in partenza alle 19.21. Da ricordare che dieci anni fa la media del tempo di percorrenza del tratto Orvieto-Roma dei treni regionali era di un’ora e 18 minuti. Un’ora e 6 minuti precisi era la media del tempo di percorrenza per un treno intercity.