Shablo a Sanremo: "Un orgoglio per Pietrafitta"

PIEGARO – "Grazie per il supporto e le belle parole che avete riservato a Pablo, vi condivido la copertina di Rolling Stone a lui dedicata oggi. Sarà la prima volte che qualcuno dal comune di Piegaro e da Pietrafitta partecipa al Festival di Sanremo perciò penso vi faccia piacere, in questi giorni vi terrò informati e spero che lo sosterrete". E’ il messaggio ai concittadini della moglie di Pablo Miguel Lombroni Capalbo, in arte Shablo, il cantante umbro, ormai big della scena nazionale e internazionale dell’ hiphop e del rap che vanta collaborazioni con Elisa, Marracash, Sfera Ebbasta, Guè, Salmo, Noemi, Laura Pausini e tantissimi altri, che parteciperà alla 75esime edizione della kermesse canora. In una intervista rilasciata a La Nazione, Shablo aveva raccontato la sua "storia Perugina" e l’amore per l’Umbria che dove ha vissuto tutta l’infanzia e tutta l’adolescenza. E dove ha scelto di costruire la sua casa: a Pietrafitta.