Settimana Santa: l'arcivescovo di Perugia laverà i piedi ad un gruppo di terremotati

Perugia, 1 aprile 2023 - L'arcivescovo di Perugia, monsignor Ivan Maffeis, in occasione del Giovedì Santo, nel corso della messa in Coena Domini compirà il rito della lavanda dei piedi ad un gruppo di famiglie terremotate dell'Alta Umbria (giovedì in Duomo a Perugia). Lo fa sapere la diocesi. La domenica di Pasqua Maffeis celebrerà messa insieme ai fedeli di Pierantonio, tra i luoghi colpiti dal sisma del 9 marzo. Azioni molto simboliche che vanno a testimoniare la "particolare attenzione a quanti soffrono per le loro difficili situazioni di vita, come le comunità terremotate dell’Alta Umbria, ma non solo".

Con questo spirito, la comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve si appresta a vivere la Settimana Santa e la Pasqua con particolare sobrietà e raccoglimento, offrendo la sua preghiera e il suo digiuno a quanti soffrono per le loro difficili situazioni di vita, come le comunità terremotate dell’Alta Umbria a cui l’arcivescovo Ivan Maffeis continua a rivolgere la sua attenzione e vicinanza in preparazione alla Pasqua.

"La comunità diocesana - si legge in una nota - è esortata a rivolgere il suo sguardo, nel prepararsi a rivivere il mistero più grande della fede cristiana, la Pasqua di Risurrezione, anche ad altre difficili situazioni di povertà umana e materiale vissute da tante famiglie perugine, e non solo, oltre ai milioni di esseri umani messi a dura prova in tutto il mondo a seguito di guerre, violenze, persecuzioni e calamità naturali come quelle recenti del terremoto in Turchia e in Siria e del ciclone in Malawi che non ha risparmiato la diocesi “gemella” di Zomba".