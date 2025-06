Servizio idrico: settimana da dimenticare

Una settimana da dimenticare per il servizio idrico. Dopo l’interruzione fra giovedì e venerdì, con alcune zone rimaste senz’acqua per oltre trenta ore, anche il pomeriggio di sabato è stato nel segno delle perdite, con i tecnici di Umbria Acqua che sono dovuti intervenire nella zona di Madonna dell’Olivo, a pochi metri dal luogo dove, già il giorno precedente, avevano dovuto scavare per un altro intervento di riparazione.

A dare l’allarme i proprietari di un’attività di affittacamere, dove l’acqua si era infiltrata. L’intervento, anche in questo caso, è durato diverse ore per scavare, individuare e sostituire il tratto di tubo ammalorato dal peso degli anni, con l’intervento che si è concluso del pomeriggio. Con qualche difficoltà anche alla viabilità considerato che si tratta di uno dei principali accessi ad Assisi.

Dopo il ‘giovedì-venerdì’ nero, dunque anche un sabato complesso sul fronte dell’approvvigionamento idrico, con altre perdite che vengono segnalate dai cittadini. In particolare all’inizio di via padre Giovanni Principe (zona via Guglielmo Marconi) e in via degli Ancaiani dove la perdita segnalata da qualche giorno ha visto l’intervento dei tecnici che hanno ‘segnato’ il luogo del guasto in attesa che si intervenga.