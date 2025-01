Servizio civile: venticinque posti al Cesvol

TERNI Il Cesvol (Centro servizi del volontariato) mette a disposizione a Terni 25 posti per operatori del servizio civile con quattro progetti di intervento. Le attività previste riguardano l’assistenza, il sociale, la salute, bambini e ragazzi e gli anziani.

Nel progetto “L’orizzonte dei diritti” ci sono tre posti nella sede del Cesvol di via Montefiorino e due nella sede di Utilità Manifesta. Nel progetto che coinvolge i Centro sociali Ancescao ci sono sei posti nella struttura comprensoriale al Centro Cesure, al Centro sociale Tacito e alla Rete sociale Giglielmi); due posti al Centro sociale Ferriera e due al Centro sociale culturale anziani Narni Scalo. Nel progetto “Welcare” saranno impiegati sei operatori del servizio civile all’Opera Pia Pubblica Assistenza di Terni. Quattro i posti all’Associazione Genitori di Terni. Il servizio civile, aperto a ragazzi e ragazze dai 18 ai 29 anni non compiuti, prevede un impegno di dodici mesi per 25 ore settimanali, con un contributo mensile di 507 euro. Domande entro le 14 del 18 febbraio. Per info cesvolumbria.org/servizio-civile-universale e 0744 812786.