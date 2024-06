Servizio Civile. Inizia l’avventura. Pronti 47 giovani

E’ partito l’anno di “Servizio Civile” dei 47 giovani selezionati da Confcooperative Umbria. Con una cerimonia presieduta da Valentina Battiston (dirigente del Servizio Programmazione Rete Servizi Sociale) i giovani sono stati accolti e hanno ricevuto indicazioni sulle linee guida fondamentali che dovranno seguire nel loro impegno all’interno delle 15 cooperative umbre aderenti a Confcooperative operanti in tutto il territorio regionale. "L’anno di servizio civile non solo vi offrirà un’esperienza di vita unica, ma anche un periodo formativo cruciale per il vostro futuro professionale, atteso che molte esperienze in passato si sono concluse con l’assunzione dei volontari nelle stesse cooperative dove hanno prestato la loro opera – spiega il presidente Carlo di Somma – . Auguro a tutti voi un anno intenso e positivo di servizio civile, condividendo i valori del movimento cooperativo, dove le parole chiave “Lavoro comunità e futuro”, che hanno scandito il ritmo della nostra assemblea regionale del marzo scorso, siano guida anche per voi in questo anno impegnativo".

Il delegato della Conferenza Episcopale Umbra don Riccardo Pascolini ha consegnato ai ragazzi e alle ragazze questo messaggio: "Vi affido tre parole chiave: custodia, solidarietà e servizio. Lasciatevi accompagnare da esse per i 12 mesi che vi aspettano!".