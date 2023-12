Servizio civile digitale. Sono arrivati quattro giovani volontari

Si chiamano Alessandra Sorrentino, Francesco Iofaro, Giordano Felici e Giulia Musci i nuovi volontari del servizio civile digitale che hanno preso servizio ieri con Anci Umbria per sostenere per 12 mesi gli sportelli del Digipass presenti sul territorio nei Comuni di Perugia e Spoleto. Al centro di tutti i progetti la digitalizzazione dei processi, la facilitazione dell’accesso ai servizi per i cittadini, la promozione di progetti di innovazione in linea con le direttive europee, interventi di aggiornamento e formazione degli operatori.