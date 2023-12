Servizi, strade e tariffe. I punti fermi del bilancio

UMBERTIDE - Incontro fra l’amministrazione comunale e i sindacati in vista dell’approvazione del Bilancio 2024-2026. Presenti in municipio insieme al sindaco Luca Carizia e all’assessore al Bilancio Alessandro Villarini, Antonello Paccavia (responsabile Cisl Altotevere), Alessandro Mencaccini (Fnp Cisl), Maurizio Maurizi e Giandomenico Martinelli (Spi Cgil), Sandro Belletti (Uil Altotevere) e Ferruccio Falcini (Uil Umbertide). Dalla riunione è emerso come nel bilancio di previsione si punti al mantenimento di tutti i servizi destinati a famiglie e persone, per qualità e quantità, mantenendo inalterate le tariffe. Non varieranno, quindi, i costi dei servizi relativi all’asilo nido, al trasporto, alla mensa scolastica e di tutti gli altri servizi a domanda individuale. E’stato poi sottolineato lattenzione agli investimenti sull’edilizia scolastica, alla manutenzione di strade, agli edifici pubblici e alla messa in sicurezza del territorio, all’ambiente e al dissesto idrogeologico. Nello specifico entro il 2024 partiranno importanti investimenti quali la riqualificazione di Piazza Mazzini per un milione e mezzo di euro, la ristrutturazione del Centro Socio Culturale di San Francesco per 990mila euro, la ristrutturazione del museo di Santa Croce per 480mila euro, la ristrutturazione del cavalcavia in via Madonna del Moro per un 1 milione e 100mila euro, la riqualificazione di tutta l’illuminazione pubblica che sarà completamente a led.

Pa.Ip.