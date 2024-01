Servizi e spazi sociali nell’ex lavatoio. Cinque milioni per la ’nuova’ Pistrino

L’area dell’ex mattatoio e dell’ex lavatoio a Pistrino andrà a completa riqualificazione: il primo è ormai in disuso ed è utilizzato dal comune come magazzino così come l’ex-lavatoio. Qui verranno realizzati spazi per servizi alla persona (terza età) nonché spazi polifunzionali a servizio delle abitazioni. Il costo complessivo dell’intervento è di 5 milioni 631mila euro finanziato per la quasi totalità con i fondi del Pnrr e sarà completato per il mese di gennaio 2026, per entrare in funzione a marzo dello stesso anno. Un altro importante step nel riuso di immobili storici si è concretizzato con la consegna dei lavori del lotto numero 3 del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Pinqua) che nel complesso riguarda la riqualificazione di immobili e aree urbane nell’Alta Valle del Tevere, nei comuni di Citerna, San Giustino, Città di Castello, Umbertide, Pietralunga e Gubbio e comprende 25 interventi.

Il soggetto attuatore è Ater, coordinato dal Servizio Riqualificazione urbana della Regione e in tutto il comprensorio è previsto un finanziamento di 15 milioni di euro, oltre a 650mila euro messi a disposizione dal comune di San Giustino. "Si tratta di un progetto di rilievo che si snoda su un vasto ambito territoriale e coinvolge una popolazione di oltre 106mila abitanti, attraverso il quale la Regione è protagonista – insieme alle amministrazioni comunali interessate - di un processo di rinascita e trasformazione delle città e dei borghi per il miglioramento delle condizioni urbanistiche e il recupero di spazi e luoghi non più vissuti", ha detto l’assessore Paola Agabiti ieri mattina durante la consegna dei lavori che si è svolta ieri alla presenza tra gli altri del sindaco di Citerna Enea Paladino, del vicesindaco Paolo Carlini e di Emiliano Napoletti presidente Ater Umbria.

Lo stesso sindaco ha ricordato che "la struttura era un ambiente ormai destinato al degrado. Nei tempi fu mattatoio, lavatoio, addirittura per un periodo, divenne isola ecologica. La nostra volontà era quella di una riqualificazione urbana nel centro di Pistrino. Siamo ben felici di aver ottenuto questo importante finanziamento per la nostra comunità. Si tratta di un intervento importante". Le opere sono state affidate mediante procedura di appalto integrato all’Impresa Natuna srl di Roma con l’ausilio del Consorzio Stabile Real Italy Scarl di Vicenza.