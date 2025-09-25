Servizi al cittadino Poste, personale all’osso: "A Castel del Piano potenziare l’organico"

Organico all’osso all’Ufficio postale di Castel del Piano. E questo causa disagi all’utenza, costretta a file interminabili. Lo fa notare il Capogruppo di Fare Perugia – Forza Italia, Augusto Peltristo, che torna a sollecitare l’azienda affinché potenzi il personale. Già a partire dal luglio 2024, insieme all’avvocato Valeria Passeri, erano state avanzate richieste formali anche per l’installazione di nuovi sportelli Postamat nelle frazioni di Mugnano e Fontignano. In una prima fase, Peltristo aveva chiesto a Poste l’apertura pomeridiana dell’ufficio di Castel del Piano almeno due volte a settimana oppure, in alternativa, il rafforzamento dell’organico. Poste aveva lasciato intendere la disponibilità ad accogliere la seconda soluzione, ma ad oggi nulla è cambiato. "È fondamentale – dichiara Peltristo – avere un addetto in più. È necessario andare incontro alle esigenze della popolazione, in particolare delle persone anziane e fragili, evitando lunghe attese e garantendo un servizio adeguato. Le Poste svolgono una funzione pubblica essenziale, e Castel del Piano merita un ufficio postale funzionante ed efficiente". Peltristo ricorda inoltre come in passato sia stato protagonista di una battaglia vinta a favore dei cittadini: nel 2021 promosse una petizione che consentì la riapertura a pieno regime di 14 uffici postali in tutta l’Umbria, dopo le chiusure e le riduzioni imposte dalla pandemia che avevano creato forti disagi alla popolazione. "Ci auguriamo – conclude il Capogruppo – che la Direzione di Poste comprenda l’urgenza della situazione e accolga finalmente le nostre richieste. Continueremo a sollecitare finché non raggiungeremo il nostro obiettivo, perché i cittadini hanno diritto a un servizio dignitoso ed efficiente".