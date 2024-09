Servizi agli anziani coi fondi del Pnrr. Trasporti sanitari e aiuto familiare

Come migliorare i servizi rivolti agli anziani utilizzando al meglio i fondi del Pnrr. Se ne è parlato nella sede della pro loco di Cantone in un’iniziativa promossa dal Comune di Parrano e dalla cooperativa sociale Il Quadrifoglio per fare il punto sul progetto Pnrr “Borghi d’Argento“, di cui è capofila lo stesso Comune di Parrano, insieme a quelli di San Venanzo e Ficulle. Presenti, oltre al sindaco di Parrano, Valentino Filippetti, e al sindaco di San Venanzo, Marsilio Marinelli, Catia Bartolini e Simona Martella per la cooperativa sociale, Rita De Matteo della Casa Vincenziana e Francesca Donzelli della coop Nuova Comunità. Nel suo intervento il primo cittadino parranese ha tracciato un bilancio di questi primi otto mesi del progetto, iniziato il 24 gennaio 2024 e che si concluderà a dicembre 2025. "Borghi d’Argento – ha spiegato – ha assicurato 96 trasporti verso ambulatori specialistici all’interno dell’Asl 2 o a Perugia. L’ambulatorio psicologico ha preso in carico undici persone, sono stare assicurate in molte famiglie due ore settimanali di attività di supporto socio sanitario , attività ludico ricreative: una a Parrano e due a San Venanzo. Complessivamente l’8,8% dei cittadini over 65 che hanno diritto a questi servizi gratuiti ne hanno usufruito. Un ottimo risultato che dimostra quanto sia giusto e utile attivare servizi territoriali piuttosto che concentrarli nei grandi centri lontano dall’utenza". Il sindaco di San Venanzo ha sottolineato l’importanza e il valore dell’iniziativa e ha chiesto che si inizi a pensare al proseguo dell’esperienza anche dopo dicembre 2025. Bartolini e Martella hanno spiegato i contenuti e le modalità del servizio rispondendo alle domande del numeroso pubblico intervenuto all’evento.

Cla.Lat.