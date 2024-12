PERUGIA - "Serve un’operazione verità per le liste d’attesa, così come ha annunciato la presidente della Regione, Stefania Proietti, perché i numeri che emergono e che trapelano dagli addetti ai lavori fanno tremare i polsi": così il consigliere regionale del Partito democratico Tommaso Bori, in relazione alle ultime indiscrezioni pubblicate sui giornali. "Considerare la presa in carico come un metodo per abbattere le liste d’attesa - spiega in una nota - è una tattica per truccare i numeri reali che segnano lo stato di salute del sistema sanitario. A testimoniare proprio questa tendenza, si evidenzia come le prese in carico siano schizzate in alto, sfondando il milione di prestazioni. Così come preoccupa che abbiano ripreso a correre anche le liste d’attesa. L’operazione verità che vogliamo mettere in campo non sarà però solo su questo. Vogliamo chiarezza anche sulle risorse e lo stato dei conti, dato che anche sui bilanci si addensano molte nubi".