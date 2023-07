Apre la sua auto e ci trova serpente asiatico: terrore in strada. “Morso velenoso”

Gualdo Tadino (Perugia), 20 luglio 2023 – Stacca dal lavoro, apre la macchina e ci trova un coloratissimo, inatteso ospite: un serpentone.

Protagonista della disavventura una signora, Loriana Toni, che lavora come segretaria dell’Anaca, nei locali di una delle palazzine nell’area dell’ex ospedale Calai.

Il fatto è successo ieri: la signora Loriana, alle 8, ha parcheggiato l’auto, una Fiat 500, nell’area vicina al Cup; ed ha lavorato nel suo ufficio. Verso le 13 ha raggiunto l’auto, ha aperto il bagagliaio: l’inattesa, sorprendente scoperta.

Da brividi, nonostante il caldo afoso. Ha chiamato i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana: che sono stati bravissimi nell’eseguire magistralmente le manovre necessarie per la cattura del rettile e per metterlo in condizioni di sicurezza; ma in posto a lui riservato.

Un’operazione difficile, che ha richiesto perizia ed impegno, durata complessivamente circa tre ore.

Dalle prime valutazioni, sembra che il rettile sia di origine asiatica, forse portato in zona da qualche appassionato; pare che il suo morso sia parzialmente velenoso, ma non letale. Non si capisce, però, come il malcapitato animale sia finito all’interno dell’abitacolo, considerato che l’auto viene sempre chiusa.