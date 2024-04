Serio infortunio per Danilo Petrucci: "Una delle cadute più spaventose"

E’ caduto durante un allenamento di motocross sulla pista di Cingoli, in provincia di macerata, e ha riportato un brutto infortunio il pilota ternano Danilo Petrucci, 33 anni e attualmente sesto nella classifica del Mondiale Superbike. A riferirlo è stato lui stesso, con tanto di foto pubblicata via social. L’incidente risale a giovedì scorso. "Durante un allenamento di motocross sulla pista di Cingoli – spiega il pilota ternano – ho perso il controllo della moto prima di un salto e quindi, invece di frenare, la moto ha accelerato. Ho saltato moltissimo e mi sono schiantato a terra".

"È stata - scrive ancora Petrucci - una delle cadute più spaventose della mia vita. Ho rotto alcuni denti, la mandibola in due parti, la clavicola e la scapola, oltre a varie lacerazioni cutanee. Vi ringrazio per tutti i messaggi, spero di tornare presto a sorridere". Il centauro ternano, dopo le ultime ottime prestazioni nel WorldSbk ottenute nel weekend del 22-24 marzo a Barcellona, era atteso il 19-21 aprile in Olanda, ad Assen, una delle sue piste preferite. Petrucci è stato pilota nel Motomondiale dal 2012 al 2023, quasi sempre in sella alla Ducati. La sua migliore posizione nel 2019 quando ha raggiunto il sesto posto della classifica mondiale di motociclismo. Danilo Petrucci, classe 1990, è uno dei giovani che, con passione e talento, hanno consolidato e reso attuale la grande tradizione motoristica ternana.