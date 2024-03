GROSSETO

2

TRESTINA

1

GROSSETO: Raffaelli, Bruni, Cretella, Sabelli (5’st Davì), Marzierli, Rinaldini (28’st Nocciolini), Riccobono (42’st Russo), Aprili (1’st Macchi), Prati, Romairone (35’st Sacchini), Saio. Allenatore: Malotti. A disposizione: Sclano, Bensaja, Simi, Porcu.

TRESTINA: Fiorenza, Omohonria, Bucci, Conti, Contucci (33’st Soldani), Sensi, Belli, Marietti, Tascini, Menghi (12’st Di Nolfo), Dottori. Allenatore: Ciampelli. A disposizione: Pollini, Luchetti, Marioli, Coppini, Bartolucci, Cardaioli, Giuliani.

Arbitro: Zini di Udine (Posteraro di Verona e Antonini di Bassano del Grappa.

Marcatori: 9’ pt Sabelli (G), 27’ pt Tascini (T), 37’ pt Marzierli (G).

Note: spettatori 1500 circa. Ammoniti: Conti, Marietti (T). Recupero: pt 1’, st 4’.

GROSSETO - Il Trestina cade a Grosseto cedendo l’onore delle armi ai padroni di casa in un “ko“ che risulta indolore ai fini della classifica. Grosseto subito in vantaggio al 9’. Bruni scava per Cretella, rimasto appostato in avanti in seguito ad un calcio di punizione. Il capitano del Grifone imbuca verso Marzierli, chiuso in maniera provvidenziale da Contucci.

La sfera torna dalle parti di Cretella che tenta la bordata. La traiettoria viene respinta, schizzando in zona Sabelli, che, arrivando da dietro, ribadisce in rete da pochi passi.

Il Trestina replica subito dopo, al 27’, con Tascini. Conti disegna un tracciante profondo. Retroguardia del Grosseto mal posizionata. Cattiva lettura di Saio. Alle sue spalle sbuca Tascini, che si infila e fredda Raffaelli con un colpo di biliardo che significa per lui l’undicesimo gol stagionale.

Il Grosseto però non si abbatte e si riporta subito avanti e al 37’ torna in vantaggio. Rinaldini suggerisce per Cretella, che pilota il pallone verso l’area. Stacca Sabelli sottomisura. Il portiere Fiorenza respinge a mani aperte. La sfera rimane lì e ben appostato c’è Marzierli che schiaccia in rete di testa il suo dodicesimo gol in campionato.