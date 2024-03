Serie B2/F Magione si rialza e vince

TMM OF OCCHIALI MAGIONE

3

EMMEGEL CALENZANO

2

(21-25, 14-25, 27-25, 25-20, 15-12)

MAGIONE: Pistocchi 18, Giunti 15, Guerrini 11, Guarino 10, Artini 6, Vibi 6, Nasi (L1), Tarducci 12, Mitu 1, Gradassi 1, Barsotti. N.E. – Castagnoli, Baldoni, Dentini (L2). All. Fabio Bovari.

CALENZANO: Tasselli Ana. 17, Grosso 16, Poggi 14, De Stefano 13, Falseni 8, Gagli 3, Ermini (L1), Foggi. N.E. – Nencini, Tasselli Ani., Traquandi, Scarpelli, Degl’Innocenti (L2). All. Beatrice Beconi.

Arbitri: Emiliano Galletti e Francesco Saverio Messa.

MAGIONE - Vince in serie B2 femminile la Tmm Of Occhiali Magione che era andata sotto due a zero prima di rialzarsi. Dal terzo parziale è cambiata l’inerzia grazie al calo in attacco della Emmegel Calenzano che ha subito il ritorno delle avversarie senza riuscire a contrastarle. Prezioso anche l’inserimento di Linda Tarducci a partire dalla terza frazione, il ritorno in campo dell’opposta è stata una iniezione di fiducia per le padrone di casa che sono andate in progressione.