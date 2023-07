Serata per festeggiare col rettore la chiusura dell’anno accademico

L’Università per Stranieri ha concluso l’anno accademico con “Stranieri per una notte” un evento che ha lasciato un bel segno ai presenti al Campus di via Manuali. L’evento, organizzato dai Dipartimenti di Lingua, Letteratura ed Arti nel Mondo (LiLAIM) e Scienze Umane e Sociali Internazionali (SUSI), ha rappresentato un’occasione per riunire la comunità universitaria e riflettere sui risultati raggiunti e sulle prospettive future. La serata si è aperta con i saluti del rettore Valerio De Cesaris.