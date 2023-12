Serata di beneficenza a favore di Down Corciano e AltrEmenti

Una serata di solidarietà con tanto di concerto e cena finale. E’ quella che è andata in scena a Solomeo con l’intero ricavato dell’importante iniziativa che è stato devoluto a due associazioni presenti nel territorio di Corciano: "Uno in più", associazione sindrome Down Corciano e poi "AltrEmenti, insieme per l’Autismo" anch’essa associazione corciannese. Una bellissima serata di solidarietà insomma, iniziata prima con il concerto della banda musicale della Filarmonica di Solomeo e del Coro Polifonico del Canticum Novum, che si è tenuto nella splendida cornice del Teatro Cucinelli a Solomeo appunto, per poi proseguire la serata al ristorante aziendale Brunello Cucinelli Spa. Un grazie unanime è arrivato alla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, al sindaco del Comune di Corciano Lorenzo Pierotti e all’assessore comunale Stefano Gabrielli.