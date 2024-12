Stoccati in un magazzino senza misure di sicurezza, oltre 23mila fuochi d'artificio sequestrati

Perugia, 30 dicembre 2024 – Oltre 23mila tra fuochi d’artificio e petardi stoccati in un magazzino in totale assenza di cautele e misure di sicurezza. È quanto ha scoperto la guardia di Finanza di Todi all’interno di un negozio gestito da proprietari di origine cinese.

In particolare il controllo dei finanzieri ha permesso di rinvenire fuochi pirotecnici delle categorie F1 (candele), F2 (miniciccioli, petardi, trottole, batterie di fontane, bengala) e T1 (fumogeni) ammassati insieme ad altra merce di natura infiammabile (come quadernoni di carta, oggetti in plastica e materiale da imballaggio) accertando il mancato rispetto della distanza minima di sicurezza con merci di natura diversa.

I locali, peraltro, non erano dotati di porte non combustibili, che devono essere sottoposte a revisioni periodiche. La titolare dell’attività commerciale non è stata in grado nemmeno di esibire i registri di carico e il certificato di prevenzione incendi.

I militari hanno sequestrato i prodotti esplodenti con un Nec (contenuto esplosivo netto) complessivo pari a 32.240,72 grammi. Gli articoli pirotecnici sono stati concentrati e lasciati in giudiziale custodia presso un deposito autorizzato.