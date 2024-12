Festa grande in piazza Betti con fuochi d’artificio dal pontile. Marina chiude al traffico

Sarà festa grande a Capodanno nel centro di Marina di Massa. Musica e balli con il ’New year party’ in piazza Betti e poi fuochi d’artificio dal pontile per dire addio al 2024 e salutare l’avvento del nuovo anno. Il sindaco Francesco Persiani e il comandante dei vigili urbani Giuliano Vitali hanno predisposto il piano di sicurezza.

Il 31 dicembre la zona del pontile, spiaggia compresa, dove ci sarà lo spettacolo pirotecnico, sarà off limits per chiunque fin dal mattino. Chiuso anche il tratto di marciapiede del lungomare compreso tra il ristorante-pizzeria O’ Vesuvio e il Bagno Tirreno. Sul pontile, inoltre, durante lo spettacolo pirotecnico, sarà esclusa l’energia elettrica. Ovviamente niente tuffi invernali in mare dalle 7.30 del 31 dicembre alle 6 del 1 gennaio nel tratto di 100 metri a sinistra e a destra del pontile.

Previsti divieti di sosta e transito in molte strade di Marina dalle ore 19 del 31 alle 3 del 1 gennaio e in piazza Betti. Durante i fuochi stop anche al traffico del lungomare nel tratto compreso tra via Battisti e via Ascoli/via Lungobrugiano. I provvedimenti alla viabilità nel centro di Marina – che saranno segnalati da apposita segnaletica, valgono anche per i residenti e i clienti degli hotel.

Infine, dalle 20 del 31 dicembre alle 3 del 1 gennaio, in occasione del ’New year party’ e dello spettacolo pirotecnico, sarà vietata la vendita per asporto e il consumo itinerante di bevande alcoliche e altre bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine, anche dispensate da distributori automatici; nonchè il consumo e la detenzione delle stesse bevande alcoliche e non, racchiuse in contenitori di vetro o in lattine. La vendita e il consumo di alcol sarà consentita ovviamente – tranne che per minorenni – all’interno dei locali. Eventuali danni a cose derivanti dal mancato rispetto del provvedimento saranno imputabili ai soggetti trasgressori. L’inosservanza invece dei divieti comporterà una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.