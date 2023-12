Sequestro di bòtti illegali. Li teneva in casa, arrestato

I candelotti Maradona, bombe carta, due batterie pirotecniche collegate tra loro. Una vera Santa Barbara in casa, senza alcun tipo di precauzione per la conservazione e senza autorizzazione alla vendita. È stata scoperta dai carabinieri di Gubbio insieme alla guardia di finanza a Gualdo Tadino, dove è stato arrestato un 50enne, trovato in possesso di 400 chili di fuochi d’artificio e ordigni esplosivi confezionati artigianalmente. Il blitz dei militari è avvenuto nell’abitazione dell’uomo, sorpreso a vendere abusivamente oltre 20 chili di fuochi d’artificio a un acquirente che stava acquistando senza preoccuparsi della provenienza e dal fatto che il venditore non avesse titolo a farlo.

Dopo aver interrotto lo scambio, gli investigatori sono andati a perquisire l’abitazione dell’uomo dove, come detto, sono stati trovati 400 chili di fuochi artificiali e 10 chili di ordigni esplosivi artigianali tra cui numerose bombe carta, oltre 200 candelotti Maradona e tra le più pericolose, due batterie pirotecniche collegate in serie. Questi ultimi sono stati fatti immediatamente brillare dagli artificieri dell’Arma in quanto assimilabili, per potenza detonante e deflagrante, a veri e propri ordigni esplosivi privi di qualsiasi certificazione d’origine e di sicurezza. L’arresto eseguito è stato convalidato nella mattinata di ieri dal giudice del Tribunale di Perugia e l’uomo è stato poi condannato, a seguito di patteggiamento, alla pena di un anno di reclusione e 4.000 euro di multa.

elleffe