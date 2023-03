Sequestro confermato Il Tribunale del Riesame dà torto a Unicusano

Il Tribunale del Riesame conferma il sequestro di venti milioni a carico di Unicusano per evasione fiscale. Lo riporta il Corriere della Sera. "Un’impresa “squisitamente commerciale“ - si legge su corriere.it – contrabbandata come ente formativo. Il (presunto) travestimento tributario di Stefano Bandecchi, fondatore della Unicusano, patron della Ternana, coordinatore di Alternativa Popolare per il centrodestra (candidato sindaco di Terni ndr), convince i giudici del Riesame della necessità di confermare il sequestro da 20 milioni eseguito il 23 gennaio scorso dal nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf. Secondo i magistrati Unicusano avrebbe progressivamente dismesso le finalità formative e sociali in favore delle esigenze di profitto (dal 2011 in poi)". "I giudici - continua corriere.it -bocciano le argomentazioni difensive sostenendo che a seguirle “si verrebbe a creare una sorta di immunità fiscale a favore delle università costituite sotto forma di enti non commerciali ma di fatto operanti come enti commerciali“". La replica di Stefano Bandecchi arriva in un video social, in cui il patron di Unicusano contesta ancora duramente l’operato di magistratura e guardia di finanza. "Credo che prima o poi mi sbatteranno in galera, ho gia fatto la valigia - contratttacca Bandecchi –. Non mi fido delle autorità, ma facciamo finta che io non sia un criminale: viene fuori un profilo di un industriale importante, capace, che è riuscito a creare una rete di aziende che producono redditi importanti e posti di lavoro".

Ste.Cin.