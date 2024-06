Sequestrati 12 chili di droga. E i reati predatori sono sempre nel mirino dell’Arma

Sono i furti, rapine e truffe, con gli anziani vittime predilette, a preoccupare i ternani. Minacce a cui i carabinieri del comando provinciale rispondono con circa 8.000 interventi su 12mila richieste gestite, 16.366 servizi di controllo con l’impiego di 39.724 militari. I dati sono stati resi noti in occasione dei 210 anni di fondazione dell’Arma. Sono stati 67.623 controlli coordinati con le altre forze dell’ordine, con 166 arresti e 1.141 persone denunciate. Per quanto riguarda i furti, l’Arma ternana ha arrestato 9 persone per furto, denunciandone 1091, mentre 10 sono state accusate di rapina. Sul fronte della prevenzione, gli incontri hanno interessato 1.500 anziani e 38 scuole. La lotta al traffico e allo spaccio di stupefacenti ha portato all’arresto di 36 persone, 87 quelle denunciate. Segnalati alla Prefettura 189 assuntori. In totale sono stati sequestrati quasi 12 chili di stupefacenti di varia tipologia (tra cui la cd "cocaina rosa", sequestrata per la prima volta in Umbria). Pur in assenza di evidenze di infiltrazioni della criminalità organizzata, conferma il comando, rimane alto il livello di attenzione dell’Arma. Sono stati, poi, 170 controlli del Nas, con la denuncia di 24 persone a fronte di 41 violazioni, sanzioni pecuniarie per 46.495 euro, sequestrate 3 strutture. Sul fronte lavoro, il nucleo specializzato ha controllato 418 posizioni lavorative. Dalle verifiche sono emerse 46 occupazioni "in nero", 32 lavoratori irregolari e 10 clandestini, con 14 denunce penali; adottati 33 sospensioni imprenditoriale. Tra i successi del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale, la restituzione della Pala d’altare ad Arrone e di un prezioso Manoscritto del ‘500 a Giove.