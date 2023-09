Sentieri e sapori, l’Umbria a Venezia I Festival del cinema si raccontano

di Sofia Coletti

“Sentieri e sapori“ umbri alla Mostra del cinema di Venezia. Lo Spazio Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior al Lido ha ospitato ieri mattina il debutto ufficiale del nuovo progetto della Regione che unisce settima arte e valorizzazione del territorio con il coinvolgimento della rete dei cinque festival umbri, di Montone, Spello, Perugia, Narni e Terni. “Sentieri e sapori del cinema in Umbria“ consiste nella proiezione di film en plein air, nei vigneti e in futuro negli oliveti, trasformati in cinema all’aperto.

"Si offrirà allo spettatore un’esperienza totale, immersiva e coinvolgente, grazie a un progetto innovativo. Per noi è una grande occasione presentarlo a Venezia", ha detto Luigi Rossetti, dirigente della Regione nell’incontro coordinato da Alberto Pasquale, direttore dell’Umbria Film Commission. Dopo il Lido, il progetto verrà rilanciato a ottobre e realizzato nel corso del 2024. "Puntiamo – ha proseguito Rossetti – sulla nascita di un network stabile dei festival di cinema e sulla promozione integrata". La parola è poi passata ai rappresentanti dei cinque festival che hanno raccontato alla platea nazionale e internazionale le anticipazioni delle prossime edizioni. Ad aprire le danze Donatella Cocchini, presidente del Festival di Spello, con due novità del cartellone 2024, dall’8 al 17 marzo.

La prima è la direzione artistica che affiancherà il direttivo guidato dalla stessa Cocchini con Francesca Romana Lovelock: ogni anno verrà data a rotazione a un professionista del dietro le quinte (in linea con la filosofia del festival) e nel 2024 andrà al montatore Gianluca Scarpa. E poi una mostra sul suono, secondo l’idea del maestro Federico Savina: Spello gli renderà omaggio con una mostra di foto, incontri, film e un Premio, che verrà assegnato al musicista e direttore d’orchestra Enrico Melozzi. Chiara Montagnini ha presentato l’Umbria Film Festival di Montone dedicato al cinema di qualità, Arnaldo Casali la nuova edizione di Terni Film Festival “Popoli e Religioni“. Ancora Cocchini ha rappresentato gli altri due festival: Le Vie del cinema di Narni, con il ricordo del sindaco Lucarelli del grande regista Giuliano Montaldo, cittadino onorario di Narni, ideatore e a lungo direttore della rassegna dei film restaurati. Infine cinema documentario e sociale con il PerSo Film Festival, a Perugia dal 30 settembre all’8 ottobre con 60 eventi, 50 film, 10 anteprime e oltre 50 ospiti.