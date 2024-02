Sentenza d’Appello per Rigopiano, i familiari di Alessandro Riccetti: “I fatti gridavano vendetta”

Terni, 14 febbraio 2024 – Otto condanne e 22 assoluzioni: è il verdetto della Corte d'Appello dell'Aquila per la tragedia di Rigopiano. I giudici hanno confermato le condanne inflitte in primo grado per il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, per i dirigenti della Provincia Paolo D'Incecco e Mauro Di Blasio, per il tecnico Giuseppe Gatto e per l'ex gestore dell'hotel Bruno Di Tommaso. Oltre all'ex prefetto Provolo, che dovrà scontare una pena di un anno e otto mesi per falso e omissioni di atti d'ufficio, sono stati condannati Leonardo Bianco, ex capo di gabinetto della Prefettura, e Enrico Colangeli, tecnico comunale di Farindola.

“Tutte le allerte valanga sono state ignorate. Con questa sentenza muore la prevenzione in Italia. Che la facciamo a fare?”. Ha così commentato Egidio Bonifazi, padre di Emanuele, 31enne addetto alla reception dell’hotel Rigopiano, morto il 18 gennaio 2017 nella struttura di Farindola (Pescara) travolta da una valanga. “Ho provato molta confusione. Non hanno reso giustizia. Sono molto amareggiato perché non sonostati puniti i maggiori responsabili”, ha aggiunto Bonifazi.

Nella tragedia di Rogopiano “c'erano fatti che gridavano vendetta, come il non avere agito, nonostante le segnalazioni giunte tre giorni prima, ed anzi avere finto di avere fatto il proprio dovere, cercando poi di nascondere le proprie responsabilità”. Così ha dichiarato l'avvocato Giovanni Ranalli che rappresenta i familiari di una delle vittime, Alessandro Riccetti, trentatreenne di Terni che lavorava nell'hotel di Farindola come receptionist.

In riferimento alla sentenza l'avvocato Ranalli ha parlato di comunque di “una bella giornata”. “Perché - ha affermato - non solo c'è la conferma delle condanne inflitte in primo grado, ma anche ulteriori, fra cui quelle dell'allora prefetto di Pescara Provolo e dell'ex capo di gabinetto della prefettura Bianco, anche per la mancata apertura della 'cabina di regia’ necessaria per procedere alle operazioni di soccorso”.