Seneca e la felicità . Matteo Saudino in scena al Comunale

Anteprima d’autore questa sera per “Umbria Antica Festival“ che fino a domenica scommette sulla forza della storia con grandi lezioni e spettacoli serali. Questa sera alle 21.15 al Teatro Comunale c’è l’anteprima con Matteo Saudino, in arte Barbasophia, nella lezione-spettacolo “Seneca e l’arte di vivere bene“.

Seneca, tra i più grandi filosofi stoici, ha dedicato molte pagine dei suoi scritti alla ricerca di una via attraverso la quale l’essere umano possa raggiungere la felicità, liberandosi da qualsiasi condizionamento esterno. Con la sua filosofia pratica, basata sulla padronanza di sé, la gestione delle emozioni e il distacco dalle illusioni del superfluo, il filosofo romano ci invita a riscoprire la serenità attraverso la ragione e la virtù.

A guidare il pubblico in questo viaggio nel pensiero del filosofo sarà Matteo Saudino, docente e divulgatore appassionato, capace di rendere la filosofia un’esperienza viva e accessibile a tutti. Un’occasione unica per riscoprire la saggezza stoica e il suo valore per il nostro presente. Biglietit in vendita su www.liveticket.it.