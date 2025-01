"Semilibertà da revocare"

TERNI L’ex Nar Gilberto Cavallini, condannato all’ergastolo in via definitiva mercoledì scorso dalla Corte di Cassazione per concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, sta scontando la sua pena in regime di semilibertà nel carcere di Sabbione e attende la decisione del magistrato di Sorveglianza di Spoleto per sapere se potra’ continuare ad usufruire di questa misura alternativa, anche dopo l’ultima condanna. La Procura generale di Bologna, infatti, ritiene "inesistenti le condizioni di prosecuzione della misura della semiliberta’", come ha chiarito nell’ordine di esecuzione della pena emesso ieri. Deciderà il magistrato di Sorveglianza di Spoleto.