’Semi di carità’: "Un impegno di giustizia"

Avviato nel novembre 2023 il progetto “Semi di Carità”legato alle iniziative Caritas a sostegno della Giustizia riparativa, si conclude a fine 2024 con la presentazione dei risultati oggi alle 10.30, nella sala “Don Giacomo Rossi” del “Villaggio della Carità”, in via Montemalbe 1, a Perugia. "Si conclude un anno di impegno e dedizione, durante il quale abbiamo lavorato per promuovere, nel comune di Perugia, percorsi di inclusione sociale e lavorativa dei detenuti attraverso le misure alternative alla pena detentiva e percorsi di restorative justice (giustizia riparativa). Questi percorsi non solo aiutano i diretti interessati (detenuti, persone danneggiate), ma rafforzano il tessuto sociale e promuovono la costruzione di una comunità più giusta e inclusiva". Così il direttore della Caritas diocesana don Marco Briziarelli nel presentare l’incontro di stamattina.