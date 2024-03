Sellano gonfia il petto

Il Ponte Tibetano che unisce il borgo di Sellano alla frazione di Montesanto sarà inaugurato sabato 23 marzo. Si sviluppa per 517 metri a ben 175 metri d’altezza sopra la valle del fiume Vigi. E’ il più lungo del mondo: per attraversarlo sono necessari 1023 passi. Il Ponte Tibetano di Sellano, con il ponte di Arouca in Portogallo e i suoi 516 metri di lunghezza, è il più alto d’Europa. La struttura è stata realizzata con un investimento di un milione e 400mila euro. Il Ponte di Sellano ha la caratteristica di essere in salita, con ben 68 metri di dislivello positivo tra le due stazioni. Tanti gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione di questa gigantesca infrastruttura di alta ingegneria. "E’ stato realizzato per provare a dare una inversione di marcia e andare incontro – spiega il sindaco di Sellano, Attilio Gubbiotti - ad un turismo innovativo capace di dare vigore ad un territorio che grazie alle sue bellezze paesaggistiche potrebbe aprire le porte ad uno sviluppo turistico, con strutture commerciali e ricettive all’avanguardia per offrire il meglio del nostro territorio e all’intera Valnerina". Una straordinaria opera di ingegneria, percorribile in massima sicurezza da escursionisti esperti, giovani intrepidi, ma anche famiglie e gruppi di amici. E’ a pedata discontinua: tra uno scalino ed il successivo ci sono il vuoto e un’emozione indescrivibile.

Carlo Luccioni