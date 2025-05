Selci Nardi retrocede in Prima Categoria, Ducato resta in Promozione

SELCI NARDI 1 DUCATO 2

SELCI NARDI: Mannarini, Hodaj,(37’st Anihi), Rosati, Nunes,(42’st Ligi), Xhaferri, Rossi L.,(15’st Zanchi), Selvaggi, Rossi N., Cenciarelli, Mariucci. A disp.: Mattei, Cataclismi, Polchi, Ezz Ahiri, Boriosi. All.: Alex Gibbs.

DUCATO: Desideri, Cuna, Troka, Ammenti, Cianchetta, Gramaccioni, Bocci, Vukaj, Montanari,(23st Stella), Balzamo,(43’st Radici), Toppo,(23’st Romeo). A disp.: Ivani, Beltrami, Sisti, Scatolini, Lucidi, Massa. All.: Cristian Bensi.

Arbitro: Edoardo Fanelli di Perugia (Caravella - Di Cesare di Perugia).

Marcatori: 5’pt Cuna, 16’pt Bocci rig. (D) 41’pt Mariucci, (S).

NOTE: Spettatori 300 circa. Espulso al 21’st Vukaj per doppia ammonizione, 41’st Bocci per doppia ammonizione, (D). 39’st Zanchi per gioco pericoloso, 47’st El Mohtarim per doppia ammonizione, (S). Ammoniti: 24’pt Cenciarelli, 3’st El Mohtarim, 52’st Anihi, (S). 15’st Vukaj, 26’st Bocci, (D). Recupero: pt 2’ st 8’.

La Ducato resta in Promozione, il Selci Nardi retrocede in Prima categoria. È il verdetto che emerge dallo stadio Braca di Torgiano, sede dello spareggio salvezza. Una gara che gli spoletini portano subito sui binari consoni all’undici di Bensi. Capitan Cuna porta infatti in vantaggio la Ducato dopo appena 5 minuti. Il Selci accusa il colpo e al 16’ Fanelli assegna un penalty agli spoletini. Dagli undici metri va Bocci che non perdona ed è 2-0. Una montagna da scalare in pratica per il Selci. La formazione di Gibbs però reagisce e al 41’ accorcia le distanze con Mariucci. Nella ripresa si scaldano gli animi e a farne le spese sono Vukaj, Bocci, Zanchi e El Mohtarim che vengono espulsi da Fanelli. Poco importa alla Ducato che fa festa. Al Selci non resta che tanta amarezza. I rossoneri dovranno essere bravi a programmare una pronta risalita in Promozione visto che il ripescaggio appare una chimera.