Sei agenti in più. E il ’tricolore’ ad Alessandrini

PERUGIA - Sono sei i nuovi agenti di polizia in servizio alla questura di Perugia. Li ha ricevuti, nei giorni scorsi, il questore Fausto Lamparelli. Gli agenti, vincitori di concorso, hanno seguito un corso di formazione della durata di 6 mesi in cui si sono applicati nelle lezioni teoriche e pratiche nelle materie di diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, ordinamento e regolamento delle Forze di Polizia, immigrazione, tecniche operative, uso delle armi, difesa personale, ordine pubblico. Cinque di loro svolgeranno due mesi di tirocinio applicativo negli uffici della questura; uno, invece, verrà assegnato al commissariato Assisi. Il questore ha augurato buon lavoro ai nuovi agenti, congratulandosi per il traguardo raggiunto. Alla presenza dei funzionari, inoltre, il questore Lamparelli ha consegnato al neovicecommissario del ruolo direttivo della Polizia di Stato, Maurizio Alessandrini, in servizio al commissariato di Città di Castello, la sciarpa tricolore, simbolo delle delicate e alte funzioni di autorità di pubblica sicurezza attribuite dalla legge ai funzionari della Polizia di Stato. Il questore Lamparelli, dopo aver consegnato la sciarpa tricolore (nella foto), ha ringraziato il vicecommissario Alessandrini per l’impegno profuso in oltre 30 anni di servizio.