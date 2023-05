Seggi aperti dalle 7 per le elezioni Quasi 87mila ternani al voto

TERNI - Si aprono oggi alle 7 i seggi per le comunali. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Stessi orari per l’eventuale turno di ballottaggio previsto domenica 28 e lunedì 29 maggio. Quasi 90mila i votanti. "I cittadini votanti, appartenenti alla lista ordinaria sono in totale 86.739, di cui 41.454 uomini e 45.285 donne – spiega il Comune –. A questi vanno sommati i cittadini delle liste aggiunte: quella dei cittadini comunitari, che conta 323 uomini e 649 donne, per un totale di 981 elettori e quella dei cittadini di Bolzano, composta da 7 uomini e 9 donne". Il Comune ricorda anche che l’ufficio elettotale e l’ufficio carte di identità, per il rilascio dei certificati elettorali e delle stesse carte d’identità, saranno aperti anche nelle giornate di oggi e domani con i seguenti orari: l’ufficio elettorale oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15; l’ufficio carte d’identità oggi dalle 7 alle 23.