’Segamo la vecchia’, rinnovata la tradizione di metà Quaresima

GUBBIO – Per iniziativa del Centro della Gioventù, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, si è rinnovata ieri, 7 marzo, giorno che coincide con la mezza Quaresima, alle ore 17 in piazza Oderisi, la festa popolare “Segamo la Vecchia”, organizzata con la collaborazione di pasticcerie e vapoforni eugubini. È una tradizione radicata, un’occasione di festa, socializzazione ed allegria che interrompe per alcune ore il periodo penitenziale. L’interpretazione più accreditata è quella che vede nella “Vecchia”, un dolce a forma di donna, simboleggiare una pausa gioiosa all’interno dei digiuni e delle privazioni che si affrontano in vista della Pasqua. Preziosa, come sempre, la collaborazione delle pasticcerie Gentilotti e Giuliano, dei vapoforni Luigi Allegrucci e Iaio Vispi. Il dolce a forma di “grande vecchia” che viene simbolicamente “segato” e distribuito ai presenti, è stato realizzato ed offerto dalla Pasticceria Allegrucci.