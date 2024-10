Sedano nero e salsiccia, è tempo di sagra. Attesi migliaia di turisti e buongustai

Due eccellenze del territorio protagoniste da 60 anni della Mostra Mercato del Sedano Nero e della “Sagra del Sedano e della Salsiccia“. Sagra che, condizioni meteorologiche permettendo, è in calendario dal pomeriggio di oggi per tutta la giornata di domani ed è organizzata dall’associazione Pro Trevi. È l’evento più antico della regione, il cui obiettivo è mirato a pubblicizzare due prodotti tipici delle tradizioni della cucina trevana e, quindi, a dare impulso all’economia locale. A partire dal sedano che agli inizi degli anni 40 è stato il cibo prelibato protagonista nei transatlantici diretti verso l’America ed è tuttora molto apprezzato e conosciuto nel panorama della gastronomia italiana. Il sedano nero vanta caratteristiche particolari che lo rendono assai interessante per i buongustai ed è prodotto in una zona limitata nelle Canapine di Trevi. Necessita di una coltivazione molto laboriosa, ha un costo elevato e di conseguenza un mercato d’elite assai ristretto.

Nel corso della sagra, il sedano sarà al centro anche di una mostra fotografica allestita negli spazi del Museo di via Lucarini ma, sorpattutto, sarà gustato e acquistato dalle migliaia dai turisti che arriveranno, come di consueto, a Trevi per l’occasione. Ma, con il sedano nero, protagonista della kermesse gastronomica è la salsiccia, altra eccellenza del territorio che verrà cotta sulla brace di enormi bracieri all’ombra della Torre civica cittadina. Ma ci sarà spazio anche per un tuffo nella storia: a fine giornata (dalle 20) il cartellone della rassegna dell’Ottobre Trevano offrirà, grazie all’impegno dei tre Terzieri che ne sono protagonisti, le Scene di Vita medievale: così vicoli e locali caratteristici del centro storico diventeranno autentici “set“ che racconteranno vecchi mestieri e antiche tradizioni.

C.Lu.